Россияне обстреляли Константиновку из артиллерии: ранены мирные люди

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

30 сентября российские оккупанты ударили по прифронтовой Константиновке Донецкой области. Известно о двух пострадавших. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, россияне для атак использовали артиллерию.



«В результате одного из ударов ранения получило гражданское лицо. Человек самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу города Дружковки. Поврежден фасад частного дома», — отметил он.



Чуть позже армия РФ снова атаковала город. Ранения получил еще один человек, он самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу Краматорска.





Кроме того, в результате обстрела были разрушены фасады двух многоквартирных домов.



Ранее мы писали, что жертвы среди мирного населения в Донецкой области продолжают расти. За 29 сентября российские обстрелы унесли жизни трех мирных жителей Донецкой области: двое погибли в Краматорске и один в Дружковке.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях