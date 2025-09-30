Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Россияне обстреляли Константиновку из артиллерии: ранены мирные люди

30 сентября 2025, 14:48

Россияне обстреляли Константиновку из артиллерии: ранены мирные люди

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

30 сентября российские оккупанты ударили по прифронтовой Константиновке Донецкой области. Известно о двух пострадавших. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

По его словам, россияне для атак использовали артиллерию.

«В результате одного из ударов ранения получило гражданское лицо. Человек самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу города Дружковки. Поврежден фасад частного дома», — отметил он.

Чуть позже армия РФ снова атаковала город. Ранения получил еще один человек, он самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу Краматорска.



Кроме того, в результате обстрела были разрушены фасады двух многоквартирных домов.

Ранее мы писали, что жертвы среди мирного населения в Донецкой области продолжают расти. За 29 сентября российские обстрелы унесли жизни трех мирных жителей Донецкой области: двое погибли в Краматорске и один в Дружковке. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Сергей Горбунов
Места
Константиновка Донецкая область
События
Война

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:54
На оккупированной Луганщине школьников готовят к работе санитарами
13:36
ССО поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 «Триумф» в оккупированном Крыму
13:29
Подросток из Луганщины рассказал, как сумел выбраться на свободу
21:53
Россияне привлекают к военной подготовке семьи из оккупированной Луганской области – ОВА
15:25
Дрон ударил по нефтебазе в оккупированной Феодосии
15:09
Заочно осуждены предатели, участвовавшие в псевдореферендуме на Луганщине
11:49
Сотрудники ФСБ задержали в оккупированном Севастополе женщину, которая якобы планировала отравить российских военных
09:29
Украинские партизаны провели диверсию на железной дороге в Волновахе
08:57
Российский военный помог ВСУ ударить по ПВО на Херсонском направлении — АТЕШ
16:27
Кремль будет выдавать соцвыплаты жителям ВОТ «цифровыми рублями»: еще один шаг к тотальному контролю над украинцами
14:59
Внешнее питание ЗАЭС отключено более трех дней. Возможен сценарий Фукусимы — The Guardian
15:15
В оккупированном Донецке представили «учебники по истории Донбасса и Новороссии»
11:26
Российское командование отправило в «яму» жителя Донетчины, который с 2015 года воевал против Украины – СМИ
19:33
По трем газораспределительным станциям на захваченной Луганщине нанесены удары дронами
16:58
Когда-то река, теперь сточная канава: что стало с Кальмиусом в Донецке
12:20
В Луганской области предатели Украины получают квартиры переселенцев
11:32
В оккупированном Донецке существенно сократили количество автобусных рейсов из-за топливного кризиса – «ЖС»
09:30
Партизаны сожгли российскую военную технику вблизи оккупированного Бердянска
08:53
ГУР уничтожил самолеты Ан-26 и РЛС оккупантов в Крыму, МО РФ заявило о «сбитых дронах»
07:37
10 лет колонии: Россия вынесла приговор украинцу Куршутову
все новости
16:36
В Днепре взрывы после атаки российских дронов: есть задымление
16:25
Мошенники обманывали военных, вернувшихся из плена
15:55
Пожар уничтожил позиции и технику российских войск после обстрела
15:54
На оккупированной Луганщине школьников готовят к работе санитарами
15:37
The Telegraph: над Западной Украиной могут закрыть небо
14:48
Россияне обстреляли Константиновку из артиллерии: ранены мирные люди
14:15
Вашингтон: масштабы потерь в Украине превысили миллион человек
13:53
В Сумах часть школ и детсадов будет работать дистанционно до конца года
13:36
ССО поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 «Триумф» в оккупированном Крыму
13:29
Подросток из Луганщины рассказал, как сумел выбраться на свободу
13:15
Утром Краматорск попал под обстрел: дрон повредил дом
12:54
Бои в Купянске: ВСУ отбили штурмы и уничтожили две огнемётные системы
12:25
Максим Буткевич стал первым украинцем — лауреатом премии имени Вацлава Гавела
11:48
МиГ-29 ВСУ уничтожил командный пункт десантников РФ в Часовом Яре
11:47
Президент Польши предложил сажать за решетку за пропаганду «бандеровской идеологии»
11:41
Украинская разведка ликвидировала подполковника Росгвардии и еще двух оккупантов
11:22
Из-за утреннего удара по Дружковке ранены два человека
11:21
Украинский дипломат помогал гражданам РФ нелегально выезжать в ЕС
11:13
За сутки два района Донетчины попали под российские обстрелы: в ОВА показали последствия
10:59
Дрон ВСУ «Aquila» атаковал удаленный блокпост РФ
все новости
ВИДЕО
Момент «прилета» по оккупантам. МиГ-29 ВСУ уничтожил командный пункт десантников РФ в Часовом Яре
30 сентября, 11:48
Удаленный блокпост РФ. Дрон ВСУ «Aquila» атаковал удаленный блокпост РФ
30 сентября, 10:59
Российские беспилотники утром атаковали Дружковку. Фото из местных пабликов Утром Дружковку атаковали российские дроны: зафиксированы прилеты возле банка и школы
30 сентября, 10:22
Константиновка Донецкой области, сентябрь 2025 года. Скриншот Константиновка в нескольких километрах от фронта, продолжается эвакуация
30 сентября, 09:47
Момент сближения украинского дрона с российским БПЛА «Ланцет» перед перехватом и удар. Бойцы 95-й ОДШБр сбили «Ланцет» дроном: эффектное видео перехвата
30 сентября, 08:48
Российская система «Солнцепек» на Купянском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов поразили две российские системы «Солнцепек» на Купянском направлении
29 сентября, 22:19
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор