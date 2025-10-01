У низці міст Луганщини проблеми з водопостачанням

Проблеми з водопостачанням фіксуються у тимчасово окупованих містах Кришталевий (раніше Красний Луч), Антрацит, Петрово-Красносілля (раніше Петрівське) та селищі Софіївський Луганської області. Про це повідомляє ЦПД.



«Замість того, щоб ремонтувати інфраструктуру та відновлювати водопостачання, окупанти обмежуються порожніми обіцянками. Голова окупаційної адміністрації в Луганській області Леонід Пасічник запевнив, що остаточно проблему нібито «вирішать» лише через два роки, 2027-го», — йдеться у повідомленні.



Окупанти заявляють, що дефіцит води виник через посуху, але очевидно, що головна причина — безгосподарність.



Раніше ми писали, що у Слов'янську Донецької області встановили дві модульні системи водопідготовки та очищення питної води за принципом осмосу. Це стало можливим завдяки допомозі Благодійної організації HEKS/EPER.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях