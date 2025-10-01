В ряде городов Луганщины проблемы с водоснабжением

Проблемы с водоснабжением фиксируются во временно оккупированных городах Хрустальный (ранее Красный Луч), Антрацит, Петрово-Красноселье (ранее Петровское) и поселке Софиевский Луганской области. Об этом передает ЦПД.



«Вместо того, чтобы ремонтировать инфраструктуру и восстанавливать водоснабжение, оккупанты ограничиваются пустыми обещаниями. Глава оккупационной администрации в Луганской области Леонид Пасечник заверил, что окончательно проблему якобы «решат» только через два года, в 2027-м», — говорится в сообщении.



Оккупанты заявляют, что дефицит воды возник из-за засухи, но очевидно, что главная причина — бесхозяйственность.



Ранее мы писали, что в Славянске Донецкой области установили две модульные системы водоподготовки и очистки питьевой воды по принципу осмоса. Это стало возможным благодаря помощи Благотворительной организации HEKS/EPER.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях