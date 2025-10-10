Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Премію миру Нобелівський комітет присудив Марії Коріні Мочаді за «її невпинну роботу з просування демократичних прав народу Венесуели та її боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії».

«Венесуела перетворилася з відносно демократичної та процвітаючої країни на жорстоку, авторитарну державу, яка нині страждає від гуманітарної та економічної кризи. Більшість венесуельців живуть у глибокій злиднях, навіть коли небагато на вершині збагачуються. Насильницька машина держави спрямована проти громадян країни. Майже 8 мільйонів людей залишили країну. Опозиція систематично придушувалася за допомогою фальсифікації виборів, судового переслідування та ув'язнення. <…> Торік Мачадо була змушена ховатися. Незважаючи на серйозні загрози її життю, вона залишилася в країні, це був вибір, який надихнув мільйони людей. Коли авторитаристи захоплюють владу, вкрай важливо визнати сміливих захисників свободи, які повстають та опираються. Демократія залежить від людей, які відмовляються мовчати, які наважуються зробити крок уперед, незважаючи на серйозний ризик, і які нагадують нам, що свободу ніколи не слід сприймати як належне, але завжди потрібно захищати словами, з мужністю та рішучістю», — и дитя на сайті премії.

Таким чином, президент США Дональд Трамп премію Нобелівського комітету не отримав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нобелівський комітет однозначно з розумінням зрозумів слова «світ», якщо Нобелівську премію миру разом отримують представники двох країн, які напали на третю. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.