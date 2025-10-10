Трамп не получил Нобелевскую премию мира

Премию мира Нобелевский комитет присудил Марии Корине Мочаде за «ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».
«Венесуэла превратилась из относительно демократической и процветающей страны в жестокое, авторитарное государство, которое в настоящее время страдает от гуманитарного и экономического кризиса. Большинство венесуэльцев живут в глубокой нищете, даже когда немногие на вершине обогащаются. Насильственная машина государства направлена против собственных граждан страны. Почти 8 миллионов человек покинули страну. Оппозиция систематически подавлялась с помощью фальсификации выборов, судебного преследования и тюремного заключения. <…> В прошлом году Мачадо была вынуждена скрываться. Несмотря на серьезные угрозы ее жизни, она осталась в стране, это был выбор, который вдохновил миллионы людей. Когда авторитаристы захватывают власть, крайне важно признать смелых защитников свободы, которые восстают и сопротивляются. Демократия зависит от людей, которые отказываются молчать, которые осмеливаются сделать шаг вперед, несмотря на серьезный риск, и которые напоминают нам, что свободу никогда не следует воспринимать как должное, но всегда нужно защищать - словами, с мужеством и решимостью.», — сказано на сайте премии.
Таким образом президент США Дональд Трамп премию Нобелевского комитета не получил.
Напомним, ранее сообщалось, что Нобелевского комитета однозначо с пониманием понял слова «мир», если Нобелевскую премию мира вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
