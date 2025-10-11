Росіяни обстріляли дронами Краматорськ: є пошкодження

Російські окупанти ввечері в п'ятницю, 10 жовтня, вдарили по Краматорську на Донеччині. Є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
«З 23:06 по 23:11, із застосуванням двох БПЛА «Герань-2», російські війська завдали удару по школі», — йдеться в повідомленні.
Обійшлося без постраждалих.
Крім того, пошкоджено дві багатоповерхівки та магазини.
Раніше ми писали, що в Донецькій області минулої доби, 10 жовтня, загинули двоє людей, крім того, четверо людей постраждали.
