Українська армія просунулася вздовж залізниці під Сіверськом – ISW

Ситуація під Сіверськом. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися у Донецькій області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 19 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися вздовж залізниці на захід від селища Виїмка.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Слов'янському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили дев'ять російських штурмів, зокрема поблизу Виїмки.

