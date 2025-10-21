В Торецке украинские спецназовцы уничтожили огневые позиции российской армии в многоэтажке: кадры

Батальон специальных операций «Эней» Объединенной штурмовой бригады «Лють» НПУ уничтожил огневые позиции российских войск в многоэтажном доме в городе Торецк Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Позиции были уничтожены после серии поражений, а одного из оккупантов захватили в плен.
«Идеально слаженная работа воинов снова дала ожидаемый результат: вражеские позиции ликвидированы, а угроза уничтожена», – отметили в НПУ.
