Украинская армия продвинулась вдоль железной дороги под Северском – ISW

Ситуация под Северском. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись в Донецкой области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 19 октября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись вдоль железной дороги к западу от поселка Выемка.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Славянском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили девять российских штурмов, в частности вблизи Выемки.

Напомним, что в городе Торецк на Донетчине украинские спецназовцы уничтожили огневые позиции российской армии в многоэтажке.