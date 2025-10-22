Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У РФ зривається мобілізація: дедалі менше охочих вирушати на війну в Україну
22 жовтня 2025, 12:29

У РФ зривається мобілізація: дедалі менше охочих вирушати на війну в Україну

План поповнення окупаційних військ у Росії «забуксував». Фото: ГУР План поповнення окупаційних військ у Росії «забуксував». Фото: ГУР

У Росії її спостерігається зрив мобілізації, проблеми з набором контрактників у кремлівські збройні сили спостерігаються насамперед у найбідніших регіонах РФ, зокрема у Республіці Саха (Якутія). Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

«Згідно з внутрішніми документами Міноборони РФ, низькі показники відбору обумовлені недостатніми регіональними виплатами та небажанням місцевої влади сприяти рекрутинговій кампанії. Середній недобір у відбірних пунктах регіону становить близько 40% від встановлених Москвою норм», — йдеться у повідомленні.

Додатковим фактором провалу є значні втрати серед місцевого населення, зокрема представників окремих етносів —якутів, евенків та евенів.

Крім того, аналогічна динаміка спостерігається і в інших далекосхідних регіонах Росії.

Раніше ми писали, що за добу російські війська зазнали значних втрат на фронті – 730 осіб особового складу.

