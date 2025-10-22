Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В РФ срывается мобилизация: все меньше желающих отправляться на войну в Украину
22 октября 2025, 12:29

В РФ срывается мобилизация: все меньше желающих отправляться на войну в Украину

План пополнения оккупационных войск в России «забуксовал». Фото: ГУР План пополнения оккупационных войск в России «забуксовал». Фото: ГУР

В России наблюдается срыв мобилизации, проблемы с набором контрактников в кремлевские вооруженные силы наблюдаются прежде всего в беднейших регионах РФ, в частности в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.  

«Согласно внутренним документам Минобороны РФ, низкие показатели отбора обусловлены недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей содействовать рекрутинговой кампании.  Средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм», — говорится в сообщении.

Дополнительным фактором провала являются значительные потери среди местного населения, в частности представителей отдельных этносов — якутов, эвенков и эвенов.

Кроме того, аналогичная динамика наблюдается и в других дальневосточных регионах России.

Ранее мы писали, что за сутки российские войска понесли значительные потери на фронте — 730 человек личного состава. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

События
Война Мобилизация Потери
Организации
ГУР МОУ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:41
Крым на грани засухи: Алушта осталась без воды, в Симферополе паника
18:22
Не менее пяти резервуаров с топливом сгорели на нефтебазе в Крыму — топливо исчезает с заправок
11:22
Оккупанты заявили о «раскрытии» 300 дел на ВОТ Херсонщины
14:44
ГУР уничтожило новейшую РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкое
18:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
17:56
Одна бочка на весь район: в оккупированной Макеевке жителям не хватает воды
12:41
Из культурного центра в декорацию: в Мариуполе уничтожают подлинность исторического здания
15:32
Украина более 40 раз с начала полномасштабной войны спасает ЗАЭС от блэкаута
12:44
На ЗАЭС был начат ремонт линий электропередач
19:27
Силы обороны атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму
16:45
В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
07:27
В оккупированном Донецке произошла серия ночных ударов по базам и складу БК
06:40
В Гвардейском после атаки дронов горит нефтебаза и склад БК
21:59
В Запорожской области ликвидировали российского пропагандиста
14:30
На ВОТ растут цены на бензин и ограничивают продажу техники
08:20
В Крыму ускоряют стройку военного госпиталя из-за потерь РФ
22:58
В Луганске загорелся жилой дом: огонь мог сопровождаться взрывом
19:02
В Феодосии усилился бензиновый кризис: горожанам ограничили продажу топлива
18:15
В захваченном Мариуполе грузовик протаранил трамвай с пассажирами
16:42
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
все новости
13:13
Стало известно количество сбитых целей после массированного удара РФ по Украине
12:48
В Махачкале поражён НПЗ «Дагнотех» на нефтебазе «Дагнефтепродукт»
12:31
На Киевщине в результате атаки РФ погибли четыре человека: среди жертв – мама с детьми, в частности младенец
12:29
В РФ срывается мобилизация: все меньше желающих отправляться на войну в Украину
11:47
Россия ударила по детскому саду в Харькове: возник пожар, есть погибший и раненые
11:41
Крым на грани засухи: Алушта осталась без воды, в Симферополе паника
11:26
За сутки оккупанты атаковали три района Донетчины: повреждены дома и админздания
10:40
Сумщина и Черниговщина сильнее всего пострадали от ударов по энергосистеме
10:39
Армия РФ за сутки убила 2 людей в Донецкой области
10:30
Россия ночью ракетами и дронами ударила по Киеву: двое погибших и более 20 раненых, среди них дети
09:53
Российский беспилотник ночью ударил по центральному рынку Краматорска: возник пожар
09:48
На данный момент в Украине известно о 6 погибших и 17 пострадавших — Зеленский
08:01
«Шахеды» ночью массированно атаковали Запорожье: загорелись многоэтажки, более 10 человек ранены
23:01
ВСУ ракетами Storm Shadow ударили по Брянскому химическому заводу
22:43
Украинская армия продвинулась вдоль железной дороги под Северском – ISW
22:19
Российские авиация и беспилотники атаковали Херсон: ранены 10 человек
21:04
В Торецке украинские спецназовцы уничтожили огневые позиции российской армии в многоэтажке: кадры
20:24
Российский командир отдал приказ расстреливать гражданских на окраинах Покровска: разведка перехватила разговор
19:24
Армия РФ снова атаковала Константиновку: по городу били авиация, артиллерия и дроны, есть погибший и раненые
19:04
СБУ уничтожила российские самолеты на оккупированных аэродромах: кадры
все новости
ВИДЕО
В Махачкале поражён НПЗ «Дагнотех» на нефтебазе «Дагнефтепродукт» В Махачкале поражён НПЗ «Дагнотех» на нефтебазе «Дагнефтепродукт»
22 октября, 12:48
Последствия удара по Киевской области. Фото: ГСЧС На Киевщине в результате атаки РФ погибли четыре человека: среди жертв – мама с детьми, в частности младенец
22 октября, 12:31
Последствия удара по детсаду в Харькове. Фото: ГСЧС Россия ударила по детскому саду в Харькове: возник пожар, есть погибший и раненые
22 октября, 11:47
Последствия атаки на Киев. Фото: ГСЧС Россия ночью ракетами и дронами ударила по Киеву: двое погибших и более 20 раненых, среди них дети
22 октября, 10:30
Последствия атаки на Запорожье. Фото: ГСЧС «Шахеды» ночью массированно атаковали Запорожье: загорелись многоэтажки, более 10 человек ранены
22 октября, 08:01
Последствия атаки на Херсон. Фото: полиция Российские авиация и беспилотники атаковали Херсон: ранены 10 человек
21 октября, 22:19
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор