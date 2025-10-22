В РФ срывается мобилизация: все меньше желающих отправляться на войну в Украину

План пополнения оккупационных войск в России «забуксовал». Фото: ГУР

В России наблюдается срыв мобилизации, проблемы с набором контрактников в кремлевские вооруженные силы наблюдаются прежде всего в беднейших регионах РФ, в частности в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.



«Согласно внутренним документам Минобороны РФ, низкие показатели отбора обусловлены недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей содействовать рекрутинговой кампании. Средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм», — говорится в сообщении.



Дополнительным фактором провала являются значительные потери среди местного населения, в частности представителей отдельных этносов — якутов, эвенков и эвенов.



Кроме того, аналогичная динамика наблюдается и в других дальневосточных регионах России.



Ранее мы писали, что за сутки российские войска понесли значительные потери на фронте — 730 человек личного состава.

