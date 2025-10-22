Суд виніс вирок окупаційному «меру» Хрустального на Луганщині Сергію Соловйову

Окупаційний «мер» Хрустального Сергій Соловйов. Фото: Соловйов у Телеграм

Суд заочно засудив до дев'яти років позбавлення волі окупаційного «мера» Хрустального Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Йдеться про Сергія Соловйова. За наявною інформацією, колишній працівник податкових органів та ексдепутат міської ради підтримує російську агресію з 2014 року. До широкомасштабної війни був заступником голови місцевої «адміністрації».



У жовтні 2023 року за поданням голови угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника добровільно отримав посаду «голови муніципального утворення міський округ місто Красний Луч».



Соловйов склав присягу РФ і проводить активну діяльність з підтримки окупаційного режиму та підпорядкування загарбникам місцевих суб'єктів господарювання. Голова незаконного органу влади виступає у ЗМІ на підтримку російської війни проти України, проводить численні зустрічі з представниками регіонів держави-агресора щодо інтеграції окупованої Луганщини у РФ.



Суд визнав окупаційного чиновника винним у колабораційній діяльності – ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Відлік терміну покарання рахуватиметься з дати його затримання. Нині засуджений ховається на окупованій території. Його оголосили у розшук.

