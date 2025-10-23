За ніч Росія випустила по Україні 130 дронів Shahed та Gerbera

У ніч на 23 жовтня, починаючи з 19:00 22 жовтня, російські війська здійснили масштабну атаку на територію України, запустивши 130 ударних безпілотників типів Shahed, Gerbera та інших. Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.



Атака велася з напрямків Курськ, Міллєрове, Шаталове, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також з окупованого Криму — району Чауда. За даними військових, близько 80 із запущених дронів були іранського типу Shahed.



Повітряний напад відбивали сили протиповітряної оборони України: авіація, зенітно-ракетні підрозділи, розрахунки радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.



За попередньою інформацією, станом на 08:30 вдалося збити або придушити 92 ворожі дрони на півночі та сході України.

Водночас зафіксовано влучання 25-ти ударних безпілотників у 11-ти населених пунктах, а також падіння уламків збитих дронів на тих же територіях.

Нагадаємо, семеро людей отримали поранення внаслідок нічної атаки на Київ 23 жовтня.