Стало відомо, скільки дронів РФ збила ППО за ніч

Винищувач ПС ЗСУ.

В ніч на 28 жовтня (з 20:00 27 жовтня) Росія атакувала Україну 38 ударними БПЛА типів «Шахед», «Гербера» та інших моделей, близько 25 з них — «Шахеди». Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.







За попередніми даними, станом на 09:00 силами ППО збито або придушено 26 ворожих дронів на півночі та сході країни.



Також зафіксовано влучання 12 ударних БПЛА в чотирьох локаціях і падіння уламків на одній.



«Атака триває. У повітряному просторі залишаються кілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», — підкреслили у ПС ЗСУ.

Нагадаємо, російські дрони двічі атакували Слов'янськ, пошкодивши будинки та автомобілі.