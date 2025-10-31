Україна екстрадувала росіянина до Литви за тортури в Мелітополі

Передача засудженого.

Слідчі поліції вперше екстрадували громадянина РФ за воєнні злочини до Литви, повідомляє пресслужба Національної поліції України.







Йдеться про передачу Литовській Республіці військовослужбовця ЗС РФ, причетного до тортур цивільних у Мелітополі. У квітні 2022 року російські військові незаконно затримали громадян України та громадянина Литви, який перебував у місті з приватною поїздкою і не мав відношення до бойових дій.



Затриманих утримували в приміщеннях на території аеродрому, де їх били, погрожували зброєю, утримували в нелюдських умовах і психологічно тиснули.



Слідчі Головного слідчого управління поліції спільно з литовськими правоохоронцями та Офісом Генерального прокурора провели низку слідчих дій, які встановили коло причетних до цього воєнного злочину.