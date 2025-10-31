ССО Украины уничтожили «БУК-М3» и РЛС «Небо-У» в Ростовской области

Силы специальных операций Украины уничтожили новейший зенитно-ракетный комплекс «БУК-М3» и поразили радиолокационную станцию раннего обнаружения «Небо-У» российских войск. Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины.



По данным ССО, в ночь на 28 сентября украинские спецподразделения совместно с повстанческим движением в России «Чёрная Искра» провели спецоперацию, в результате которой были выведены из строя два критически важных элемента системы ПВО противника.

Оба объекта были уничтожены в Ростовской области. Стоимость каждого из комплексов оценивается в сотни миллионов долларов.



ЗРК «БУК-М3» способен поражать цели на расстоянии до 80 км, а РЛС «Небо-У» обнаруживает истребители на дистанции до 400 км. Эти системы представляли значительную угрозу для работы украинской авиации и препятствовали deep strike-ударам, однако теперь они уничтожены.