Перший список депортованих Росією дітей буде на столі у всіх лідерів — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна передає іноземним партнерам списки дітей, яких викрала РФ. Вони незабаром мають бути повернуті до України. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.



«Наша зовнішня розвідка виконала завдання щодо пошуку конкретних, чітких адрес місце перебування українських дітей, які були викрадені Росією. Ми надаємо списки партнерам – перелік дітей, яких потрібно повернути. Це делікатне питання, ведеться багато тихої дипломатичної роботи, і щоб зірвати будь-які спроби Росії говорити, що вони там нібито нічого не знають про наших дітей, ми працюємо так, щоб давати й адреси», — заявив він.



За словами Зеленського, перший такий список – понад 300 прізвищ, імен, адрес викрадених дітей – буде на столі у всіх лідерів, які допомагають Україні



Раніше ми писали, що вихованців Новопетровської спеціальної школи в Миколаївській області, депортованих до Росії на початку повномасштабного вторгнення, вдалося повернути до України.

