РФ депортировала украинских сирот во время оккупации: Украина вернула детей

Воспитанников Новопетровской специальной школы в Николаевской области, которые были депортированы в Россию в начале полномасштабного вторжения, удалось вернуть в Украину. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.



По его словам, во время оккупации части Николаевской области в 2022 году российские военные депортировали детей из Новопетровской специализированной школы в Николаевской области. Среди похищенных детей оказались также сироты и дети, лишенные родительской опеки.



«Директор учреждения изо всех сил пыталась уберечь девочек и мальчиков от оккупантов. Она отказалась от перемещения во временно оккупированный Крым и искала пути выезда детей в сторону подконтрольной Украине территории. Узнав об этом, оккупанты пришли с угрозами и в сопровождении спецподразделения Росгвардии на военных машинах типа «Тигр» принудительно переместили детей на левый берег Херсонщины, а затем через оккупированный Крым и поездом в Российскую Федерацию – в Анапу», — уточнил он.



Детей ожидает адаптация в украинских учебных заведениях.



Ранее мы писали, что из временно оккупированных территорий Украины удалось вернуть 22 украинских детей и подростков. Это произошло в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

