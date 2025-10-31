Первый список депортированных Россией детей будет на столе у всех лидеров — Зеленский

Первый список депортированных Россией детей будет на столе у всех лидеров. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передает иностранным партнерам списки детей, которых похитила РФ. Они в скором времени должны быть возвращены в Украину. Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.



«Наша внешняя разведка выполнила задачу по поиску конкретных, четких адресов местонахождения украинских детей, которые были похищены Россией. Мы даем списки партнерам – перечень детей, которых нужно вернуть. Это деликатный вопрос, ведется много тихой дипломатической работы, и, чтобы сорвать любые попытки России говорить, что они там якобы ничего не знают о наших детях, мы работаем так, чтобы давать и адреса», — заявил он.



По словам Зеленского, первый такой список – более 300 фамилий, имен, адресов похищенных детей — будет на столе у всех лидеров, которые помогают Украине



Ранее мы писали, что воспитанников Новопетровской специальной школы в Николаевской области, которые были депортированы в Россию в начале полномасштабного вторжения, удалось вернуть в Украину.

