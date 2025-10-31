«Шахеди» вночі масовано атакували Суми: загорілася багатоповерхівка, поранені 15 людей, серед них діти

Наслідки атаки на Суми. Фото: Сумська МВА

30 жовтня з 22:30 російські війська ударними дронами масовано атакували житлові райони та інфраструктуру Сум. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.



Зафіксували влучання БПЛА у дев'ятиповерхівку та двоповерховий будинок у різних районах міста. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Виникли пожежі.



У пресслужбі ДСНС у Сумській області розповіли, що у дев'ятиповерхівці на верхніх поверхах загорілися п'ять квартир та сім балконів.



Бійці ДСНС врятували 12 жителів будинку.



У приватному секторі загорілися дві будівлі господарського призначення. Масштабна пожежа виникла на об'єкті інфраструктури. Рятувальники загасили усі пожежі.



За даними Національної поліції у Сумській області, внаслідок атаки постраждали 15 людей, серед них чотири дитини.



Усі вони отримали поранення різного ступеня важкості та доставлені до лікарень.



У місті також пошкоджені АЗС, киснева станція, тепловоз та гуртожиток.



Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що у Сумах пошкоджене депо «Укрзалізниці».



«Це депо забезпечує щоденне сполучення із Сумами та всім регіоном. Тут готують до рейсу вагони, проводять їх технічний огляд – абсолютно цивільне підприємство, яке працює для пасажирів. Масований наліт «шахедів» знищив більшість робочих приміщень, пошкоджений й склад поїзда «Суми-Київ». Працівників заздалегідь перевели до укриття», – розповів Кулеба.

Нагадаємо, що 30 жовтня російська авіація скинула авіабомби на місто Слов'янськ Донецької області, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівки та є поранена.