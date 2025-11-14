ППО збила 94% дронів і 74% ракет: масований удар РФ

Наслідки ударів по Києву.

У ніч на 14 листопада, починаючи з 18:00 13 листопада, Росія завдала по Україні комбінованого масованого удару із застосуванням ударних БПЛА та ракет повітряного, наземного й морського базування. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Радіотехнічні війська виявили та супроводили 449 засобів повітряного нападу, серед яких:

430 ударних БПЛА типу «Шахед», «Гербера» та інших моделей, запущених із районів Курська, Міллєрово, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Гвардійського (ТОТ Крим);

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал» (Рязанська обл., РФ);

1 протикорабельна ракета «Циркон»;

6 крилатих ракет «Іскандер-К»/«Калібр» (ТОТ Крим та Чорне море);

9 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 (Брянська обл., РФ).

Основний удар припав на Київ. Також атаки зазнали Київська, Харківська, Одеська, Полтавська та Черкаська області.

За попередніми даними, станом на 09:30 сили ППО України знищили або придушили 419 повітряних цілей, зокрема:

405 ударних БПЛА («Шахед», «Гербера» тощо);

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал»;

6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;

6 крилатих ракет «Іскандер-К»/«Калібр».

Це становить:

94% збитих БПЛА від загальної кількості запущених;

74% знищених ракетних засобів — 14 із 19 випущених ракет.

Крім того, зафіксовано пошкодження — влучання ракет та 23 ударних БПЛА у 13 локаціях, а також падіння уламків у 44 місцях.







Раніше країна-окупант вночі ракетами та дронами масовано атакувала Київ.

Київщина. Ще одне з дуже багатьох відео збиттів шахеда вашим перехоплювачем.



Працював департамент активних дій ГУР МО. Публікується із затримкою.



Цієї ночі цей же підрозділ збив ще кілька БПЛА.



І це вагомий привод закинути на Шахедоріз! pic.twitter.com/tD270oDfI3 — Serhii Sternenko (@sternenko) November 14, 2025

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»