ПВО сбила 94% дронов и 74% ракет: массированный удар РФ

Последствия ударов по Киеву.

В ночь на 14 ноября, начиная с 18:00 13 ноября, Россия нанесла по Украине комбинированный массированный удар с использованием ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.



Радиотехнические войска обнаружили и сопроводили 449 средств воздушного нападения, среди которых:

430 ударных БПЛА типа «Шахед», «Гербера» и других моделей, выпущенных из районов Курска, Миллерово, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска (РФ) и Гвардейского (ВОТ Крыма);

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (Рязанская обл. РФ);

1 противокорабельная ракета «Циркон»;

6 крылатых ракет «Искандер-К»/«Калибр» (ВОТ Крыма и Черное море);

9 баллистических ракет «Искандер-М»/КN-23 (Брянская обл. РФ).

Основной удар пришёлся по Киеву. Под атаку также попали Киевская, Харьковская, Одесская, Полтавская и Черкасская области.

Основное направление удара — Киев.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 силы ПВО Украины уничтожили или подавили 419 воздушных целей, среди них:

405 ударных БПЛА («Шахед», «Гербера» и др.);

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»;

6 баллистических ракет «Искандер-М»/КN-23;

6 крылатых ракет «Искандер-К»/«Калибр».

Это составляет:

94% обезвреженных БПЛА от общего числа запущенных;

74% уничтоженных средств ракетного вооружения — 14 из 19 выпущенных ракет.

Зафиксированы растянутые повреждения — попадания ракет и 23 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падение обломков в 44 местах.







Ранее страна-оккупант ночью ракетами и дронами массированно атаковала Киев.

Київщина. Ще одне з дуже багатьох відео збиттів шахеда вашим перехоплювачем.



Працював департамент активних дій ГУР МО. Публікується із затримкою.



Цієї ночі цей же підрозділ збив ще кілька БПЛА.



І це вагомий привід закинути на Шахедоріз! pic.twitter.com/tD270oDfI3 — Serhii Sternenko (@sternenko) November 14, 2025

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»