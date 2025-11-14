ПВО сбила 94% дронов и 74% ракет: массированный удар РФ

В ночь на 14 ноября, начиная с 18:00 13 ноября, Россия нанесла по Украине комбинированный массированный удар с использованием ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
Радиотехнические войска обнаружили и сопроводили 449 средств воздушного нападения, среди которых:
430 ударных БПЛА типа «Шахед», «Гербера» и других моделей, выпущенных из районов Курска, Миллерово, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска (РФ) и Гвардейского (ВОТ Крыма);
3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (Рязанская обл. РФ);
1 противокорабельная ракета «Циркон»;
6 крылатых ракет «Искандер-К»/«Калибр» (ВОТ Крыма и Черное море);
9 баллистических ракет «Искандер-М»/КN-23 (Брянская обл. РФ).
Основной удар пришёлся по Киеву. Под атаку также попали Киевская, Харьковская, Одесская, Полтавская и Черкасская области.
Основное направление удара — Киев.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30 силы ПВО Украины уничтожили или подавили 419 воздушных целей, среди них:
405 ударных БПЛА («Шахед», «Гербера» и др.);
2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»;
6 баллистических ракет «Искандер-М»/КN-23;
6 крылатых ракет «Искандер-К»/«Калибр».
Это составляет:
94% обезвреженных БПЛА от общего числа запущенных;
74% уничтоженных средств ракетного вооружения — 14 из 19 выпущенных ракет.
Зафиксированы растянутые повреждения — попадания ракет и 23 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падение обломков в 44 местах.
Ранее страна-оккупант ночью ракетами и дронами массированно атаковала Киев.
Київщина. Ще одне з дуже багатьох відео збиттів шахеда вашим перехоплювачем.— Serhii Sternenko (@sternenko) November 14, 2025
Працював департамент активних дій ГУР МО. Публікується із затримкою.
Цієї ночі цей же підрозділ збив ще кілька БПЛА.
І це вагомий привід закинути на Шахедоріз! pic.twitter.com/tD270oDfI3
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
