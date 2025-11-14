Російські війська вночі атакували Краматорськ: безпілотник вдарив поблизу багатоповерхівки

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА

13 листопада о 23:40 російські окупанти вдарили по місту Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



БПЛА «Молнія-2» влучив у асфальтне покриття поблизу багатоквартирного будинку.



За попередньою інформацією, без постраждалих. Встановлюються остаточні наслідки атаки.

Нагадаємо, що 13 листопада армія РФ обстріляла кілька міст Донецької області, внаслідок чого поранені три людини.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко