Поліцейські опублікували перші кадри після обстрілу Києва

Київ пережив черговий комбінований обстріл. Патрульні поліцейські всю ніч допомагали киянам на місцях ударів. Відео з місця подій опублікувало МВС України.



РФ знову цинічно вдарила по цивільному населенню: є загиблі та постраждалі. Під вогнем ворога опинилися більшість районів столиці.



Патрульні всю ніч працювали на місцях: евакуювали поранених до карет швидкої допомоги, забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту та допомагали людям дістатися укриттів.



«Ліквідація наслідків атаки триває», — зазначили правоохоронці.







Раніше країна-окупант вночі ракетами та дронами масовано атакувала Київ. Нагадаємо, ППО збила 94% дронів та 74% ракет.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»