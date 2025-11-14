Поліцейські опублікували перші кадри після обстрілу Києва

Київ пережив черговий комбінований обстріл. Патрульні поліцейські всю ніч допомагали киянам на місцях ударів. Відео з місця подій опублікувало МВС України.
РФ знову цинічно вдарила по цивільному населенню: є загиблі та постраждалі. Під вогнем ворога опинилися більшість районів столиці.
Патрульні всю ніч працювали на місцях: евакуювали поранених до карет швидкої допомоги, забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту та допомагали людям дістатися укриттів.
«Ліквідація наслідків атаки триває», — зазначили правоохоронці.
Раніше країна-окупант вночі ракетами та дронами масовано атакувала Київ. Нагадаємо, ППО збила 94% дронів та 74% ракет.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях