Полицейские опубликовали первые кадры после обстрела Киева

Киев пережил очередной комбинированный обстрел. Патрульные полицейские всю ночь помогали киевлянам на местах ударов. Видео с места событий опубликовало МВД Украины.



РФ снова цинично ударила по гражданскому населению: есть погибшие и пострадавшие. Под вражеским огнём оказались большинство районов столицы.



Патрульные всю ночь работали на местах: эвакуировали раненых в кареты скорой помощи, обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта и помогали людям добраться до укрытий.



«Ликвидация последствий атаки продолжается», — отметили правоохранители.







Ранее страна-оккупант ночью ракетами и дронами массированно атаковала Киев. Напомним, ПВО сбила 94% дронов и 74% ракет.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»