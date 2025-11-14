Масована атака на Київ: зросла кількість загиблих та поранених, пошкоджене посольство Азербайджану

Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС

Кількість поранених внаслідок масованого удару по Києву зросла до 34 людей. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.



Постраждалим надають усю необхідну допомогу на місцях та у лікарнях.



Мер Києва Віталій Кличко заявив, що під завалами можуть бути ще люди.



Пошукова операція продовжується.



За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, до ліквідації наслідків ракетно-дронового удару по Києву залучили майже 300 рятувальників та 500 поліцейських.



Президент України Володимир Зеленський розповів, що у столиці від уламків ракети «Іскандер» пошкоджене посольство Азербайджану.



Оновлено о 15:10. Ткаченко повідомив, що кількість загиблих зросла до шести людей, поранених – до 35.

Нагадаємо, що вночі 14 листопада Росія ракетами та дронами масовано атакувала Київ. Раніше було відомо про чотирьох загиблих та 27 поранених.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко