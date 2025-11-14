Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Масована атака на Київ: зросла кількість загиблих та поранених, пошкоджене посольство Азербайджану
14 листопада 2025, 12:34

Масована атака на Київ: зросла кількість загиблих та поранених, пошкоджене посольство Азербайджану

Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС

Кількість поранених внаслідок масованого удару по Києву зросла до 34 людей. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Постраждалим надають усю необхідну допомогу на місцях та у лікарнях.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що під завалами можуть бути ще люди.

Пошукова операція продовжується.

За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, до ліквідації наслідків ракетно-дронового удару по Києву залучили майже 300 рятувальників та 500 поліцейських.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у столиці від уламків ракети «Іскандер» пошкоджене посольство Азербайджану.

Оновлено о 15:10. Ткаченко повідомив, що кількість загиблих зросла до шести людей, поранених – до 35.

Нагадаємо, що вночі 14 листопада Росія ракетами та дронами масовано атакувала Київ. Раніше було відомо про чотирьох загиблих та 27 поранених.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

Люди
Володимир Зеленський Віталій Кличко Ігор Клименко Тимур Ткаченко
Місця
Київ
Організації
ДСНС ЗС РФ Поліція
Інше
Війна Загиблі Поранені Обстріл Посольство Азербайджану
