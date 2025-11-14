Масована атака на Київ: зросла кількість загиблих та поранених, пошкоджене посольство Азербайджану

Кількість поранених внаслідок масованого удару по Києву зросла до 34 людей. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Постраждалим надають усю необхідну допомогу на місцях та у лікарнях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що під завалами можуть бути ще люди.
Пошукова операція продовжується.
За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, до ліквідації наслідків ракетно-дронового удару по Києву залучили майже 300 рятувальників та 500 поліцейських.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що у столиці від уламків ракети «Іскандер» пошкоджене посольство Азербайджану.
Оновлено о 15:10. Ткаченко повідомив, що кількість загиблих зросла до шести людей, поранених – до 35.
Нагадаємо, що вночі 14 листопада Росія ракетами та дронами масовано атакувала Київ. Раніше було відомо про чотирьох загиблих та 27 поранених.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко