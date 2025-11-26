США попередили Україну: можлива поразка без «укладання миру» — NBC

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
26 листопада 2025, 07:57

Міністр армії США Ден Дрісколл під час зустрічі з українськими чиновниками у Києві повідомив, що ситуація на фронті стрімко погіршується, а Україна може зіткнутися з «неминучою поразкою» без укладання мирної угоди. Про це повідомляє NBC News з посиланням на два обізнані джерела.

За даними видання, Дрісколл попередив українську сторону, що Росія нарощує масштаби й темпи повітряних атак і має ресурси для ведення довгої війни. Крім того, американська оборонна промисловість більше не може забезпечувати Україну необхідною кількістю озброєнь і систем ППО для утримання інфраструктури та захисту населення.

Жорстке попередження пролунало після презентації нового «мирного плану», який американська делегація запропонувала Києву. За словами джерел NBC, українська влада сприйняла документ як фактичну капітуляцію, оскільки він включав умови, близькі до максималістських вимог Москви, і передбачав поступки з боку України. Один зі співрозмовників видання передав зміст послання Дрісколла так: «Ви програєте і маєте ухвалити угоду».

NBC зазначає, що всередині адміністрації Дональда Трампа посилюється розкол в питанні завершення війни. Одна група, пов'язана з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та спеціальним радником Стівом Віткоффом, вважає, що саме Україна є «перешкодою для миру» та має піти на компроміси. Інша, яку очолює держсекретар Марко Рубіо, покладає відповідальність на Росію як ініціатора агресії та виступає за посилення тиску на Кремль.

Приводом для дипломатичної напруженості став витік у пресу попереднього 28-пунктного плану. Як стверджують джерела, документ було підготовлено за участю російського представника Кирила Дмитрієва та американського спецпредставника Віткоффа. Він передбачав передачу Росії територій, контрольованих Україною, скорочення української армії та відмову Києва від вступу до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський висловив серйозні сумніви у запропонованих умовах, проте не став повністю відкидати план, заявивши про готовність продовжити дипломатичні консультації. Тим часом Дональд Трамп зазначив, що документ був «доопрацьований» і наразі включає пропозиції обох сторін.

Білий дім заявив, що команда президента «працює в єдиному ритмі», а офіційний представник Держдепу підкреслив, що мета США — досягти закінчення війни «якнайшвидше».

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

