За полтора месяца из Украины выехало почти 130 тысяч людей — НБУ

Национальный банк Украины сообщил о резком росте выезда граждан за границу. По данным НБУ, с 3 октября по 14 ноября страну покинули 128 тысяч человек — почти столько же, сколько за предыдущие девять месяцев.



Как отмечают в макроэкономическом и монетарном обзоре регулятора, динамика миграции значительно ускорилась. На основе сведений ООН и Евростата НБУ указывает: по состоянию на 14 ноября за пределами Украины находятся 5,9 млн украинских мигрантов. С начала октября их число увеличилось на 128 тысяч — почти на уровень прироста, зафиксированного с января по сентябрь (166 тысяч).



Аналитики НБУ связывают такой скачок сразу с несколькими факторами. Среди них — усиление российских ударов по гражданской инфраструктуре, а также вступившие в силу правила, разрешившие выезд за границу мужчинам в возрасте 18—22 лет.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»