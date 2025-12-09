Казахстан запровадив річний експортний контроль для стримування обходу санкцій РФ

Фото: СЗРУ

Казахстан запровадив нові правила експортного контролю, які діятимуть протягом одного року. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України. Ініціатива спрямована на обмеження реекспорту товарів подвійного призначення до Росії та мінімізацію ризиків обходу санкцій.



Оновлений режим передбачає обов’язкове ліцензування експорту низки товарів, на які поширюються західні санкції, а також посилений моніторинг продукції, що імпортується з ЄС, США та Великої Британії. Для цих категорій встановлено заборону на подальший реекспорт у межах СНД, передусім до Росії.



Астана поглиблює координацію з Європейським Союзом у сфері запобігання санкційному транзиту, намагаючись при цьому зберігати баланс між західними партнерами та Москвою. Хоча Казахстан формально не приєднується до санкцій, влада демонструє готовність звужувати для Росії канали доступу до товарів, критично важливих для її оборонно-промислового комплексу.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбас»