Економіка РФ наблизилася до нульової позначки — очільник Сбербанка

Очільник Сбербанка Росії Герман Греф

Російська економіка у другому кварталі 2025 року увійшла до стадії «технічної стагнації». Про це заявив очільник Сбербанка, виступаючи на Східному економічному форумі у Владивостоці.

«Липень і серпень показують досить явні симптоми того, що ми наближаємося до нульових позначок», — сказав Греф.

Одним із чинників він назвав ключову ставку. За оцінкою Сбербанка, до кінця року вона складе 14%, але цього буде недостатньо, щоб економіка стала оживати.

«За поточних рівнів інфляції ставка, за якої можна сподіватися на пожвавлення економіки, 12% і нижче. Тому десь при досягненні цих рівнів швидше за все ми побачимо пожвавлення економіки», — додав очільник Сбербанка.