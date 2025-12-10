Volvo XC60: який тип двигуна вибрати — м’який гібрид, дизель чи Plug-in гібрид?

За кермом Volvo XC60 світ стає тихішим і безпечнішим — це справжня фортеця скандинавського спокою. Дизайн і ергономіка бездоганні, але вибір силової установки став складнішим: м’який гібрид (MHEV), модернізований дизель або топовий Plug-in Hybrid (PHEV). Ми протестували усі три варіанти й готові розкласти все по поличках.
MHEV (Mild Hybrid) — звичний бензиновий двигун з допоміжним 48-вольтовим стартер-генератором і невеликою батареєю, яка накопичує енергію при гальмуванні та віддає її при старті. Як це відчувається на ходу? «Старт-Стоп» працює непомітно, двигун глухне й оживає без ривків. Плюси — зручність у місті, нижчі викиди та доступна ціна XC60. Проте чуда заощадження тут не буде: витрата трохи менша за чистий бензин. Це варіант для водіїв, які хочуть міський комфорт без мороки із зарядками.
Дизель у Вольво XC60 досі один з кращих варіантів для важкого кросовера. Основні переваги — впевнена тяга з низів, плавне прискорення та економія палива: на одному баку можна легко проїхати пів країни. Мотори традиційно надійні й ресурсні.
Звісно, є і ложка дьогтю. Сучасний дизель складний і вартість обслуговування у нього вища. Він вибагливий до якості ДП, а взимку вимагає якісного «антигелю». Також варто пам'ятати, що в деяких містах Європи йому вже не раді. Цей автомобіль підходить тим, хто багато їздить трасою, з річним пробігом понад 30–40 тис. км, і окупить витрати на паливо та ресурс ДВЗ.
У цього Volvo потужний двигун у парі з повноцінним електромотором і великою батареєю, яку можна (і треба) заряджати від розетки. У чому кайф? Це машина з двома характерами. Зранку ви безшумно їдете на роботу на електротязі (реально проїхати 40–70 км, не спаливши ні краплі бензину), у вихідні тиснете газ в підлогу — і отримуєте божевільну динаміку спорткара, бо обидва силові агрегати працюють разом. Ощадливість в місті може бути фантастичною — літри прагнуть до нуля, якщо заряджатися щоночі. Плюс, у багатьох країнах на PHEV діють податкові пільги.
Але є нюанси. Це найдорожча версія в лінійці. До того ж, PHEV важчий за побратимів, що трохи відчувається в поворотах. І найголовніше: якщо у вас немає доступу до розетки (вдома чи в офісі), сенс купити такий автомобіль втрачається. Без зарядженої батареї це просто потужний, важкий бензиновий кросовер.
Якщо говорити про гроші, то MHEV виграє на старті (нижча ціна), дизель бере своє на дистанції (низька витрата на трасі), а PHEV економить щодня у місті, однак вимагає найбільших інвестицій при покупці. По динаміці Plug-in поза конкуренцією — це ракета. Дизель дарує впевненість, а м'який гібрид — достатній комфорт. Екологічність? Тут все просто: PHEV — лідер, дизель — аутсайдер в очах екологів.
Отже, яку Volvo XC60 загнати у свій гараж?
Вибір за вами, але незалежно від версії, кожна подарує ту саму неповторну атмосферу безпеки і шведського затишку.