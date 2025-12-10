Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
10 грудня 2025, 13:40

Volvo XC60: який тип двигуна вибрати — м'який гібрид, дизель чи Plug-in гібрид?

За кермом Volvo XC60 світ стає тихішим і безпечнішим — це справжня фортеця скандинавського спокою. Дизайн і ергономіка бездоганні, але вибір силової установки став складнішим: м’який гібрид (MHEV), модернізований дизель або топовий Plug-in Hybrid (PHEV). Ми протестували усі три варіанти й готові розкласти все по поличках.

М’який гібрид (MHEV): що це та кому підійде?

MHEV (Mild Hybrid) звичний бензиновий двигун з допоміжним 48-вольтовим стартер-генератором і невеликою батареєю, яка накопичує енергію при гальмуванні та віддає її при старті. Як це відчувається на ходу? «Старт-Стоп» працює непомітно, двигун глухне й оживає без ривків. Плюси зручність у місті, нижчі викиди та доступна ціна XC60. Проте чуда заощадження тут не буде: витрата трохи менша за чистий бензин. Це варіант для водіїв, які хочуть міський комфорт без мороки із зарядками.

Дизель: коли він вигідний

Дизель у Вольво XC60 досі один з кращих варіантів для важкого кросовера. Основні переваги впевнена тяга з низів, плавне прискорення та економія палива: на одному баку можна легко проїхати пів країни. Мотори традиційно надійні й ресурсні.

Звісно, є і ложка дьогтю. Сучасний дизель складний і вартість обслуговування у нього вища. Він вибагливий до якості ДП, а взимку вимагає якісного «антигелю». Також варто пам'ятати, що в деяких містах Європи йому вже не раді. Цей автомобіль підходить тим, хто багато їздить трасою, з річним пробігом понад 30–40 тис. км, і окупить витрати на паливо та ресурс ДВЗ.

Plug-in Hybrid (PHEV): максимум економії та потужності

У цього Volvo потужний двигун у парі з повноцінним електромотором і великою батареєю, яку можна (і треба) заряджати від розетки. У чому кайф? Це машина з двома характерами. Зранку ви безшумно їдете на роботу на електротязі (реально проїхати 40–70 км, не спаливши ні краплі бензину), у вихідні тиснете газ в підлогу — і отримуєте божевільну динаміку спорткара, бо обидва силові агрегати працюють разом. Ощадливість в місті може бути фантастичною літри прагнуть до нуля, якщо заряджатися щоночі. Плюс, у багатьох країнах на PHEV діють податкові пільги.

Але є нюанси. Це найдорожча версія в лінійці. До того ж, PHEV важчий за побратимів, що трохи відчувається в поворотах. І найголовніше: якщо у вас немає доступу до розетки (вдома чи в офісі), сенс купити такий автомобіль втрачається. Без зарядженої батареї це просто потужний, важкий бензиновий кросовер.

Що ж вибрати?

Якщо говорити про гроші, то MHEV виграє на старті (нижча ціна), дизель бере своє на дистанції (низька витрата на трасі), а PHEV економить щодня у місті, однак вимагає найбільших інвестицій при покупці. По динаміці Plug-in поза конкуренцією — це ракета. Дизель дарує впевненість, а м'який гібрид — достатній комфорт. Екологічність? Тут все просто: PHEV — лідер, дизель — аутсайдер в очах екологів.

Отже, яку Volvo XC60 загнати у свій гараж?

  1. Вибирайте м’який гібрид (MHEV), якщо вам потрібен просто якісний люксовий автомобіль «сів і поїхав» для змішаного циклу без зайвих турбот.
  2. Беріть дизель, якщо ваше життя відрядження, траси та подорожі на довгі дистанції. Тут він досі непереможний.
  3. Дивіться в бік PHEV, якщо хочете отримати максимум технологій, маєте де заряджатися і бажаєте поєднати динаміку спорткара з мінімальною витратою пального.

Вибір за вами, але незалежно від версії, кожна подарує ту саму неповторну атмосферу безпеки і шведського затишку.

