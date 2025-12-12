Українська армія просунулася у Мирнограді – ISW

Ситуація у Мирнограді. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, свідчать про те, що українські війська просунулися на північний схід Мирнограда.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 49 російських штурмів, зокрема в районі Мирнограда.

Нагадаємо, що українські війська звільнили кілька сіл та зачистили квартали на півночі міста Куп'янська Харківської області, понад 200 окупантів оточені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко