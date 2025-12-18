В ССО показали бой с российскими оккупантами в лесу Донецкой области

Бой ССО с оккупантами в лесу Донетчины. Фото: кадр из видео

Группа 8-го полка ССО выполнила поиск российских военных в лесу Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ.



По словам военных, там были замаскированные позиции, блиндаж, разбросанные вещи и генератор.



«Это свидетельствует о том, что враг использовал эту позицию, но поспешно ее покинул. Воины, приблизившись, увидели движение противника и сразу вступили в бой. В результате один военнослужащий РФ уничтожен, а остальные – отошли», – рассказали в ССО.

Напомним, что ВСУ поразили склад беспилотников и сосредоточение живой силы российской армии в оккупированных Макеевке и Донецке.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко