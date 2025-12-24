У Москві невідомий підірвав авто поліції неподалік місця ліквідації генерала РФ: загинули співробітники ДПС

Місце підриву поліцейського автомобіля у Москві. Фото: кадр із відео

Вночі 24 грудня вибухнув автомобіль у Москві. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA.



Вибух стався поряд з поліцейським відділком.



У Слідчому комітеті РФ заявили, що на вулиці Єлецькій невідомий підірвав поліцейську машину.



«Двоє співробітників ДПС побачили підозрілу людину біля службового автомобіля поліції. Коли вони підійшли ближче для його затримання, був приведений в дію вибуховий пристрій. Внаслідок отриманих поранень співробітники поліції, а також людина, яка була поруч із поліцейськими, загинули», – заявили у Слідкомі.



У прокремлівському Телеграм-каналі Baza стверджують, що місце події знаходиться всього за кількасот метрів від точки, де напередодні під час вибуху автомобіля загинув начальник Управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС РФ Фаніл Сарваров.

Нагадаємо, що російського генерал-лейтенанта Сарварова підірвали вранці 22 грудня.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко