Дрони вночі масовано атакували Росію: загорілася нафтобаза, під удари могли потрапити заводи в різних регіонах

Пожежа на нафтобазі в Усмані. Фото: кадр із відео

Вночі 6 січня дрони атакували нафтобазу у місті Усмань Липецької області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на місцевих жителів та OSINT-аналіз.



Внаслідок атаки на нафтобазі виникла пожежа.



Губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив атаку БПЛА на регіон та пожежу на промисловому об'єкті в Усманському окрузі.



За даними ASTRA, яка посилається на місцевих жителів, у місті Ярославль у районі Нєфтєстрой пролунали численні вибухи.



У цьому районі розташовані НПЗ та нафтобаза.



Численні вибухи також пролунали у містах Пенза, Твер і Стерлітамак Башкортостан РФ. У Пензі під удар міг потрапити підшипниковий завод, у Твері – вагонобудівний завод, у Стерлітамаку – нафтохімічний завод.



Губернатори Ярославської області Михайло Євраєв, Пензенської області Олег Мельниченко та тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Тверської області Віталій Корольов підтвердили атаки безпілотників на регіони.



Корольов заявив, що «у Твері внаслідок відбиття атаки уламок дрона влучив у вікна квартири на дев'ятому поверсі багатоповерхового будинку».



Виникла пожежа у квартирі. Загинула одна людина, ще дві – отримали поранення.



Губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко заявив, що у Волховському районі «впали уламки БПЛА на території компресорної станції».



У Міноборони РФ стверджують, що російська ППО вночі нібито «збила 129 українських безпілотників, у тому числі 13 – у Ярославській області, сім – у Пензенській області, шість – у Тверській області, шість – у Башкортостані та два – у Ленінградській області».

Нагадаємо, що ввечері 5 січня дрони атакували окупований Харцизьк на Донеччині, у місті пролунали вибухи та виникла пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко