Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Дрони вночі масовано атакували Росію: загорілася нафтобаза, під удари могли потрапити заводи в різних регіонах
06 січня 2026, 09:42

Дрони вночі масовано атакували Росію: загорілася нафтобаза, під удари могли потрапити заводи в різних регіонах

Пожежа на нафтобазі в Усмані. Фото: кадр із відео Пожежа на нафтобазі в Усмані. Фото: кадр із відео

Вночі 6 січня дрони атакували нафтобазу у місті Усмань Липецької області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на місцевих жителів та OSINT-аналіз.

Внаслідок атаки на нафтобазі виникла пожежа.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив атаку БПЛА на регіон та пожежу на промисловому об'єкті в Усманському окрузі.

За даними ASTRA, яка посилається на місцевих жителів, у місті Ярославль у районі Нєфтєстрой пролунали численні вибухи.

У цьому районі розташовані НПЗ та нафтобаза.

Численні вибухи також пролунали у містах Пенза, Твер і Стерлітамак Башкортостан РФ. У Пензі під удар міг потрапити підшипниковий завод, у Твері – вагонобудівний завод, у Стерлітамаку – нафтохімічний завод.

Губернатори Ярославської області Михайло Євраєв, Пензенської області Олег Мельниченко та тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Тверської області Віталій Корольов підтвердили атаки безпілотників на регіони.

Корольов заявив, що «у Твері внаслідок відбиття атаки уламок дрона влучив у вікна квартири на дев'ятому поверсі багатоповерхового будинку».

Виникла пожежа у квартирі. Загинула одна людина, ще дві – отримали поранення.

Губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко заявив, що у Волховському районі «впали уламки БПЛА на території компресорної станції».

У Міноборони РФ стверджують, що російська ППО вночі нібито «збила 129 українських безпілотників, у тому числі 13 – у Ярославській області, сім – у Пензенській області, шість – у Тверській області, шість – у Башкортостані та два – у Ленінградській області».

Нагадаємо, що ввечері 5 січня дрони атакували окупований Харцизьк на Донеччині, у місті пролунали вибухи та виникла пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Місця
Росія
Інше
Війна Пожежа нафтобаза Атака БПЛА завод
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:28
СБС вдарили по військових об'єктах в РФ та на окупованих територіях
10:47
Окупація: у Лисичанську та Рубіжному обіцяють повернути електрику надвечір
17:27
Розібрано та вивезено: доля промислових об'єктів в окупації ►
12:23
Малий бізнес на ТОТ Донеччини опинився на межі закриття
10:25
У Маріуполі людей, які втратили дім, намагаються заселити у «безгоспні» квартири: на місці їх будинків будують житло для росіян
09:30
На окупованій Луганщині згортають соцвиплати під стандарти РФ
15:51
У ДТП під Алчевськом загинув командир 136-ї бригади РФ
12:31
Одна стихія — дві реальності: у РФ — розслідують, у Луганську — звітують
09:29
Система освіти окупованої Херсонщини залишилася без фінансування
08:28
«АТЕШ» заявив про масштабні репресії проти вірян у Криму
17:13
Окуповану Луганщину засипало снігом: проблеми мешканців тонуть у звітах «ЛНР»
16:10
Не простояла й тижня: у Луганську демонтують міську ялинку
12:10
Захоплена частина Запорізької області — понад добу без світла
09:54
На окупованій Донеччині звільняють понад тисячу енергетиків
09:09
На фоні розмов про мир Україна вивозить тисячі дітей із прифронтових регіонів
21:45
Українські дрони спалили нафтобазу в окупованих Ровеньках
17:36
Росія системно витісняє українців з окупованих територій
14:14
ЦНС запустив чат-бот для безпечного зв’язку з ТОТ
13:01
Вночі атакували енергетику окупованої Луганської області: чотири міста залишилися повністю без світла
12:02
У Луганську примушують встановлювати месенджер Max
усі новини
12:50
DeepState зафіксував просування армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
12:45
FPV-дрони загрожують Краматорську й Слов’янську: міста не готові
12:02
Росія завдала близько півтори тисячі ударів дронами та бомбами по Донецькій області
11:50
Окупанти маскують міномети «цегляними» конструкціями під завали
11:28
СБС вдарили по військових об'єктах в РФ та на окупованих територіях
11:02
Армія РФ вранці обстріляла центр Херсона: є загиблий
10:47
Окупація: у Лисичанську та Рубіжному обіцяють повернути електрику надвечір
10:40
Український боєць встановив рекорд зі знищення «Шахедів»
10:25
Армія РФ скинула авіабомбу на Краматорськ, є поранені
09:30
Росія направила підводний човен для захисту свого тіньового флоту в Північній Атлантиці
09:29
У «Резерв+» з’явилися сповіщення про паперові повістки ТЦК
09:17
Мікрорайон у Дружківці частково без світла
08:54
За добу на Донеччині поранено п’ятьох мирних жителів
08:41
Агент «АТЕШ» знищив ключову вежу зв'язку в Курську
08:33
РФ випустила по Україні балістику та дрони. ППО збила 82 цілі
08:33
У Львові знеструмили лікарні та електротранспорт через нові правила
08:04
У Бєлгородській області атаковано нафтобазу
07:14
Окупанти атакували Дніпро: багато пошкоджень, постраждали діти
22:21
Велика Британія та Франція розмістять військові бази в Україні після припинення вогню
21:51
ЗСУ стануть першою лінією стримування можливої агресії РФ — Макрон
усі новини
ВІДЕО
Удар по військовим цілям РФ та окупованим територіям. Фото: скриншот СБС вдарили по військових об'єктах в РФ та на окупованих територіях
07 січня, 11:28
Армія РФ вранці обстріляла центр Херсона: є загиблий Армія РФ вранці обстріляла центр Херсона: є загиблий
07 січня, 11:02
Знищення вежі зв'язку в Курську. Фото: «АТЕШ» Агент «АТЕШ» знищив ключову вежу зв'язку в Курську
07 січня, 08:41
У Бєлгородській області атаковано нафтобазу У Бєлгородській області атаковано нафтобазу
07 січня, 08:04
Покровськ та Мирноград: бої в умовах оперативного оточення та обмеженої логістики Покровськ та Мирноград: бої в умовах оперативного оточення та обмеженої логістики
06 січня, 20:22
Фото: «Слідство.Info» У Києві дітей навчають «руському миру» під виглядом сімейного клубу
06 січня, 19:48
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір