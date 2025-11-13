Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
На «Шахедах» помітили камери заднього виду — експерт
13 листопада 2025, 15:55

На «Шахедах» помітили камери заднього виду — експерт

«Шахед» з камерами. «Шахед» з камерами.

Екіпажі українських перехоплювачів усе частіше фіксують іранські дрони «Шахед» із встановленими камерами заднього виду — як знизу, так і зверху. Про це повідомив експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, відео з цих камер передається до Росії через радіомодем.

«Поки невідомо, для чого саме використовується відео: можливо, "Шахеди" ведуть розвідку маршрутів прольоту або застосовують дані для маневрів ухилення. Такі дрони легко впізнати — у них дві антени на краях хвоста», — зазначив Бескрестнов.

Він додав, що ворог усвідомлює небезпеку українських перехоплювачів і таким чином вивчає їхні моделі, можливості та тактику.

Раніше повідомлялося, що Росія фактично отримує «Шахеди» безпосередньо з виробництва, після чого одразу запускає їх по Україні.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

