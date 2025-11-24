РФ вдосконалює методи атак «Шахедами» — експерт

Росія активно вдосконалює технології діпстрайків у відповідь на посилення української ППО. Про це повідомив фахівець зі зв’язку та РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов.



За його словами, спочатку противник відстежував польоти «Шахедів» за допомогою трекерів на базі модемів. Згодом до цього додалася фіксація роботи українських засобів РЕБ супутниковими системами та агентурна інформація про розташування ППО.



Потім росіяни почали використовувати БПЛА для розвідки візуальних спалахів під час роботи ППО у нічний час. Зараз на безпілотниках додатково встановлюють камери, що фіксують роботу зенітних дронів на маршрутах. Це дозволяє дешевим розвідувальним БПЛА «прокладати» коридори для ударних «Шахедів».



Крім того, РФ інтегрує в ці схеми «Шахед-107» та реактивні модифікації дронів, а також намагається розгорнути мережу передачі даних на МЕШ-модемах «літаючих БПЛА» по всій території України.



Бескрестнов зазначає: аналіз свідчень, фото уламків та даних РЕР показує — дії ворога системні та постійно вдосконалюються. Раніше повідомлялося, що окупанти запускають «Шахеди» по Україні прямо з виробництва.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»