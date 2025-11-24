Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
РФ вдосконалює методи атак «Шахедами» — експерт
24 листопада 2025, 17:17

РФ вдосконалює методи атак «Шахедами» — експерт

РФ вдосконалює методи атак «Шахедами» — експерт

Росія активно вдосконалює технології діпстрайків у відповідь на посилення української ППО. Про це повідомив фахівець зі зв’язку та РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, спочатку противник відстежував польоти «Шахедів» за допомогою трекерів на базі модемів. Згодом до цього додалася фіксація роботи українських засобів РЕБ супутниковими системами та агентурна інформація про розташування ППО.

Потім росіяни почали використовувати БПЛА для розвідки візуальних спалахів під час роботи ППО у нічний час. Зараз на безпілотниках додатково встановлюють камери, що фіксують роботу зенітних дронів на маршрутах. Це дозволяє дешевим розвідувальним БПЛА «прокладати» коридори для ударних «Шахедів».

Крім того, РФ інтегрує в ці схеми «Шахед-107» та реактивні модифікації дронів, а також намагається розгорнути мережу передачі даних на МЕШ-модемах «літаючих БПЛА» по всій території України.

Бескрестнов зазначає: аналіз свідчень, фото уламків та даних РЕР показує — дії ворога системні та постійно вдосконалюються. Раніше повідомлялося, що окупанти запускають «Шахеди» по Україні прямо з виробництва.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна РФ
Інше
Атака БПЛА БПЛА типу «Shahed» новітні технології безпілотник Шахед

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
18:18
У Довжанську окупанти на «Уралі» розчавили авто з цивільними
18:13
На окупованій Луганщині у п'яти містах критична ситуація з централізованим водопостачанням – ОВА
22:25
Майже вся окупована Донеччина знеструмлена
14:52
ГУР знищив Ка-27 та системи ППО РФ у Криму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото з ТОТ до Дня Гідності і Свободи
16:00
Будують вітрину, коли люди без води: окупанти відкрили шматок дороги
15:45
Падіння з 240 метрів: як погоня за планом коштувала життя дев'яти шахтарів
14:10
Передача українських дітей до російських родин: СБУ повідомила про підозру п'ятьом колаборантам
11:00
Окупанти змушують студентів-медиків працювати у військових госпіталях
13:13
На окупованих територіях РФ проведуть «військово-патріотичний диктант»
12:22
РФ посилює цензуру на тимчасово окупованих територіях України
02:37
Декілька окупованих міст Донеччини залишилися без подачі води — причина
20:23
Пушилін через руйнування на ТЕС запровадив режим надзвичайної ситуації на окупованій Донеччині. Що відомо
19:03
Як Росія «відкриває» аеропорти у містах, які їй не належать
12:59
Окупований Донецьк частково знеструмлений
09:39
У школах Мелітополя батьків закликають здавати гроші на дрони
08:11
Безпілотники вивели з ладу Зуївську та Старобешівську ТЕС
22:49
На окупованій Луганщині чоловіки почали масово отримувати повістки: в ОВА розповіли, що відомо
17:00
Окупанти розпочали нову хвилю примусової мобілізації на Херсонщині
16:47
На окупованій Луганщині фіксуються збої під час подачі води
15:35
«Примари» ГУР знищили три елементи ППО РФ на Донбасі
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:50
З Монахівського кар'єру йде вода: затоплені автобуси спливли на поверхню
13:52
Насоси зупинилися: в окупованому Донецьку води немає навіть за графіком
10:43
Окупанти хочуть запустити «військові тури» по захопленим територіям України
10:43
Точкові удари по інфраструктурі окупованого Донбасу: загарбники підтвердили масштаб збитків
07:12
Масовий блекаут в окупованій Донецькій області: підстанцію у Макіївці виведено з ладу
12:35
Удар по логістиці РФ: детонували об'єкти палива на ТОТ Донецької області та склад БПЛА
17:44
ЗСУ вразили станцію радіолокації, військовий ешелон і особовий склад росіян в окупації
15:50
Сили оборони вийшли з Нововасилівського у Запорізькій області
усі новини
11:24
Масштабні удари по енергосистемі залишили без світла сотні населених пунктів України
10:40
Повітряні Сили назвали кількість збитих ракет РФ
10:38
У Києві вже шість загиблих після нічного комбінованого удару
10:12
Шестеро постраждалих на Одещині після нічних атак: серед поранених двоє дітей
10:08
Запуск «Калібрів» з Новоросійська потрапив на відео
09:34
ЗМІ: Міністр армії США зустрічається з російською делегацією в ОАЕ
08:39
Білоцерківський район на Київщині зазнав комбінованої атаки
07:55
Комбінована атака: дрони, ракети — усе летіло на Київ
07:27
Елементи російської ППО обрушилися на будинки в Геленджику та Новоросійську
23:05
Російська армія атакувала енергетиків у Донецькій області: пошкоджений їх автомобіль
21:55
Російські війська без жодних засобів захисту штурмують на Лиманському напрямку – ЗСУ
21:34
Українські спецпризначенці провели операцію та взяли в полон понад 10 російських військових на Покровському напрямку
21:13
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
21:08
У Покровськ та Мирноград організовуються додаткові логістичні шляхи – ЗСУ
20:14
Українські морпіхи відбили штурм російської армії під Мирноградом: кадри
19:49
Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що мобілізувався до ЗСУ: його підозрюють у корупції на закупівлях БПЛА та РЕБ
18:59
Відключення світла. Коли та як діятимуть графіки 25 листопада в Україні
18:18
У Довжанську окупанти на «Уралі» розчавили авто з цивільними
18:13
На окупованій Луганщині у п'яти містах критична ситуація з централізованим водопостачанням – ОВА
17:47
Над авіабазою в Нідерландах, де зберігається ядерна зброя, помітили невідомий дрон
17:34
Російська армія просунулася у Торецьку та під Лиманом – DeepState
17:17
РФ вдосконалює методи атак «Шахедами» — експерт
17:11
«Шахеди» вдарили по Павлограду: пошкоджене підприємство, поранені три людини
16:21
Ердоган поговорив з Путіним: про що заявила Туреччина
16:02
У Польщі затримали українця в справі про диверсію на залізниці
15:25
РФ перекидає Ту-22М3 на «Оленью»: можливий новий ракетний удар
15:12
Під вогнем та в темряві: жителі Гуляйполя вибираються завдяки рятувальникам
14:56
Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: пошкоджено фасад будинку
14:34
У Херсоні росіяни вбили доцентку ХНТУ Марину Губу
14:24
Forbes Ukraine розкрив деталі чисельності населення України
усі новини
ВІДЕО
Запуск «Калібрів» з Новоросійська потрапив на відео Запуск «Калібрів» з Новоросійська потрапив на відео
25 листопада, 10:08
Елементи російської ППО обрушилися на будинки в Геленджику та Новоросійську Елементи російської ППО обрушилися на будинки в Геленджику та Новоросійську
25 листопада, 07:27
Окупант на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Російські війська без жодних засобів захисту штурмують на Лиманському напрямку – ЗСУ
24 листопада, 21:55
Полонені окупанти на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські спецпризначенці провели операцію та взяли в полон понад 10 російських військових на Покровському напрямку
24 листопада, 21:34
Знищена російська техніка під Мирноградом. Фото: кадр із відео Українські морпіхи відбили штурм російської армії під Мирноградом: кадри
24 листопада, 20:14
Евакуація із Гуляйполя. Скріншот Під вогнем та в темряві: жителі Гуляйполя вибираються завдяки рятувальникам
24 листопада, 15:12

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір