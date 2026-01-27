ГУР і СБУ викрили шпигунку білоруського КГБ в Україні

Фото: ГУР

Спільними зусиллями Головного управління розвідки Міноборони та СБУ викрито шпигунку білоруського КГБ, яка намагалася інфільтруватися до одного з підрозділів української воєнної розвідки. 35-річну жінку затримано, їй оголошено підозру у шпигунстві.

Фото: ГУР

Протягом кількох місяців спецслужби вели з нею оперативну гру: під виглядом секретних даних їй передавали дезінформацію, водночас документуючи її злочинну діяльність.



Жінка була завербована в 2015 році, а в 2020-му відряджена до України для агентурної роботи. Під прикриттям вона працювала на медіаресурсі, пов’язаному з Медведчуком, а згодом — в одному з провідних українських ЗМІ.

Фото: ГУР

Під час перебування в одній із країн ЄС шпигунка отримала завдання збирати дані про білорусів та росіян, які воюють на боці України, а також встановити контакти з представниками посольства Китаю в Києві для збору інформації про їхню діяльність.

Фото: ГУР

Наразі шпигунка перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років ув’язнення із конфіскацією майна.