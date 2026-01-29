Російська армія намагається накопичувати сили у центрі Мирнограда – ЗСУ

Ситуація у Мирнограді. Фото: карта DeepState

У Донецькій області 79-та десантно-штурмова бригада ЗСУ продовжує проводити пошуково-ударні дії у місті Мирноград та на його околицях. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



За словами військових, там оперативна ситуація залишається складною.



«Окупанти не полишають спроб накопичення у центрі міста, де тривають стрілецькі бої. Крім малих піхотних груп, ворог іноді намагається застосовувати легкі транспортні засоби для швидкого прориву вглиб населеного пункту», – розповіли у 79-й ОДШБр.

Нагадаємо, що у Донецькій області російські війська намагаються і проникнути у Лиман, і обійти місто.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко