Російська армія намагається накопичувати сили у центрі Мирнограда – ЗСУ
29 січня 2026, 11:58

Російська армія намагається накопичувати сили у центрі Мирнограда – ЗСУ

У Донецькій області 79-та десантно-штурмова бригада ЗСУ продовжує проводити пошуково-ударні дії у місті Мирноград та на його околицях. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

За словами військових, там оперативна ситуація залишається складною.

«Окупанти не полишають спроб накопичення у центрі міста, де тривають стрілецькі бої. Крім малих піхотних груп, ворог іноді намагається застосовувати легкі транспортні засоби для швидкого прориву вглиб населеного пункту», – розповіли у 79-й ОДШБр.

Нагадаємо, що у Донецькій області російські війська намагаються і проникнути у Лиман, і обійти місто.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

Місця
Мирноград
Організації
ЗСУ ЗС РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Наступ РФ
Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
