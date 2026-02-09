Бригаду ДТЕК потрапила під обстріл на Дніпропетровщині

Російська армія дроном ударила по ремонтній бригаді ДТЕК у Дніпропетровській області. Інцидент стався 7 лютого. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.



«Ремонтну бригаду ДТЕК атакував ворожий дрон на Дніпропетровщині 7 лютого наші енергетики відновлювали пошкоджену росіянами лінію поблизу фронту», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, два FPV-дрони атакували автомобіль, транспортний засіб повністю згорів. Енергетики встигли врятуватися, ніхто не постраждав.



Раніше ми писали, що російські окупанти двічі обстріляли Краматорськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях