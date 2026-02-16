У захопленому Харцизьку окупанти затримали підлітків, які нібито підпалювали релейні шафи

У захопленому Харцизьку окупанти затримали підлітків. Фото: скріншот

В окупованому Харцизьку Донецької області окупанти затримали підлітків, які нібито підпалювали релейні шафи у місті. Про це повідомляють місцеві паблики.



Фейкова поліція затримала трьох підлітків, згодом ще двох.



«Правоохоронні органи» нібито знайшли в їхніх гаджетах листування, їм невідомі пропонували заплатити близько 300 рублів за диверсії.



Найближчим часом на всіх підозрюваних порушать кримінальні справи.



Раніше ми писали, що озброєний чоловік влаштував безладну стрілянину в одному з супермаркетів Петрівського району в окупованому Донецьку.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях