На Донеччині та Херсонщині ЗСУ уразили російські системи ППО на 150 мільйонів доларів

Удар по російському ЗРК С-300 на Донеччині. Фото: кадр із відео

Оператори 1-го центру Сил безпілотних систем ЗСУ у координації з Центром глибинного ураження виявили та уразили ЗРК, які є ключовими елементами ешелонованої російської ППО. Про це повідомили у пресслужбі СБС.



Так, українські війська уразили комплекс С-300ВМ на Донеччині та ЗРК «Тор» на Херсонщині.



«С-300ВМ та «Тор» – складні та високопріоритетні цілі. Вони постійно змінюють позиції, працюють у режимах радіомовчання, використовують маскування та інженерні укриття. Їхнє виявлення вимагає тривалого спостереження, аналізу розвідувальних даних та точної роботи екіпажів», – зазначили у Силах безпілотних систем.



Комплекс С-300ВМ може оцінюватися у понад 120 мільйонів доларів залежно від модифікації, ЗРК «Тор» коштує близько 25-30 мільйонів доларів.



«Сили безпілотних систем системно уражають засоби ППО противника на ключових напрямках. Зниження можливостей протиповітряної оборони відкриває більше можливостей для роботи української авіації та проведення глибинних уражень військової інфраструктури Росії», – додали військові.

Нагадаємо, що вночі 18 лютого БПЛА атакували окупований Маріуполь.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко