РФ скинула три авіабомби на Костянтинівку

Донецька область під вогнем Фото: Нацполіція України

Минулої доби під вогнем опинилися одразу три населені пункти Донецької області — міста Костянтинівка та Краматорськ, а також село Рай-Олександрівка. Внаслідок атак пошкоджено п'ять цивільних об'єктів, з них три — житлові будинки.



Про оперативну обстановку станом на ранок 19 лютого повідомили Донецька обласна військова адміністрація та поліція Донецької області. У Покровському районі у населених пунктах Золотий Колодязь та Торецьке Шахівське громади зафіксовано пошкодження двох житлових будинків.



У Краматорському районі обстріли призвели до руйнувань у Миколаївці — там пошкоджено житловий будинок та автомобіль. У Рай-Олександрівці російські війська завдали прицільного удару FPV-дроном, внаслідок чого поранення отримали двоє мирних жителів.

Крім того, по Костянтинівці противник скинув три авіаційні бомби «КАБ-250» — зруйновано три багатоквартирні будинки. У Бахмутському районі, в селі Свято-Покровське Сіверської громади, внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.

З прифронтових територій евакуйовано 103 особи, серед них — 21 дитину. За даними поліції, за 18 лютого зафіксовано 1127 обстрілів уздовж лінії фронту та по житловому сектору Донецької області.

Нагадаємо, війська Росії вдарили по енергетиці Донецької області: частина жителів залишилася без світла.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»