Справа Кириленка. ВАКС повернув п'ять мільйонів гривень застави

Вищий антикорупційний суд повернув п'ять мільйонів гривень застави у справі проти колишнього голови Донецької ОВВ та голови АМКУ Павла Кириленка. Його підозрюють у недостовірному декларуванні та незаконному збагачені більш ніж на 72 мільйони гривень. Про це йдеться у ухвалі Вищого антикорупційного суду.



«Повернути товариству з обмеженою відповідальністю «Керамет» кошти у сумі 5 000 000 грн, внесених ним як заставу за підозрюваного згідно з ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28 серпня 2024 року», — йдеться у судовому документі.

Як зазначається, ухвала набирає законної сили з моменту її постанови та окремому оскарженню не підлягає.



19 січня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання адвокатів голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка, зменшивши суму застави для чиновника з 25 млн до 20 млн грн. Як зазначається, захист аргументував необхідність пом'якшення тим, що Кириленко сумлінно виконує всі процесуальні обов'язки.



Раніше повідомлялося, що спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) порушили кримінальне провадження стосовно голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації».



28 серпня 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав Кириленка запобіжний захід у вигляді внесення застави у розмірі 30 мільйонів 280 тисяч гривень. Вже наступного дня за нього внесли необхідну заставу. Його звинувачують у незаконному збагаченні на 72,1 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації.



Як уточнюється, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили про нову підозру голові Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка — цього разу у справі про не декларування майна.



У жовтні НАБУ та САП направили до суду справу за обвинуваченням чинного керівника Антимонопольного комітету України у недекларуванні майна та його дружини – у пособництві у незаконному збагаченні.

