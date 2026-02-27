На антидронові сітки додатково виділили 1,6 млрд грн

Антидронові сітки.

З державного бюджету додатково спрямували 1,6 млрд грн на будівництво антидронових сіток у прикордонних та прифронтових районах. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.



За його словами, роботи значно пришвидшили. У лютому, попри складні погодні умови, захистом додатково накрили 125 км доріг і відновили 55 км конструкцій.



Темпи зросли з 5 км на добу в січні до 12 км у лютому. У березні планують вийти на 20 км щодня. До кінця року передбачено облаштувати ще 4 000 км захисних сіток.







«Основна мета — убезпечити логістичні маршрути, якими пересуваються військові, рятувальники та ремонтні бригади. Також триває посилення фортифікацій у Харківській, Сумській і Чернігівській областях», - йдеться у повідомленні.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»