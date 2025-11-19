Новий іранський БПЛА «Шахед-107» помічений над Сумами

Проліт безпілотника «Шахед-107» над Сумами.

У мережі з’явилося відео прольоту нового іранського БПЛА «Шахед-107» над Сумами. Про це повідомив військовий експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов.







«На відео показаний процес з різних ракурсів: вид з землі, з дрона-перехоплювача та крило збитого "Шахеда" з датою виробництва. Противник розуміє загрозу розвитку наших дронів-перехоплювачів і шукатиме рішення», — зазначив експерт.

За його словами, реактивні «Шахеди» та розвідувальні «Гербери» вже шукають коридори польоту для ударних безпілотників.

Новий маленький «Шахед» слугує контрзаходом для російських військ. Хоча бойова частина невелика, українським зенітникам доводиться витрачати ресурси на виявлення та знищення таких дешевих дронів.



Раніше повідомлялося, що Іран спеціально розробив цей дрон-камікадзе для війни проти України.



Нагадаємо, у ніч на 19 листопада протиповітряна оборона та засоби РЕБ України збили 442 із 476 запущених БПЛА, знешкодивши 92% ударних безпілотників противника.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»