Українська армія просунулася під Костянтинівкою – ISW

Ситуація на Костянтинівському напрямку. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Костянтинівському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 3 листопада, свідчать про те, що українські війська просунулися на південь від села Олександро-Шультине.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Костянтинівському напрямку за минулу добу російська армія атакувала 11 разів, зокрема поблизу Олександро-Шультиного.

