На Чернігівщині через падіння БпЛА загинула дівчина

Фото: ДСНС Чернігівської області

У Чернігівській області вночі сталася трагедія внаслідок падіння ворожого безпілотника. Інцидент стався у Корюківському районі, де після падіння БпЛА спалахнула пожежа у житловому будинку та господарській споруді.



За інформацією Головного управління ДСНС у Чернігівській області, на місце події оперативно прибули рятувальні підрозділи. Вогнеборці швидко локалізували та ліквідували загоряння, однак уникнути жертв не вдалося.



У результаті події загинула дівчина 2010 року народження. Її батьки отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих госпіталізували до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу.



Також на місці працювали психологи ДСНС, які надали екстрену психологічну підтримку шістьом людям, що постраждали від наслідків трагедії. Нагадаємо, російські війська, 11 березня, завдали п'ять авіаударів по Запоріжжю.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»