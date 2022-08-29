Обстріли Донецької області: Вісім людей загинули, ще семеро — поранені

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріл загинули вісім мирних жителів. Про це повідомив речник Донецької ОВА Павло Кириленко.



Він уточнив, що четверо людей загинули в Бахмуті, ще двоє в Райгородці, і по одному загиблому у Тетянівці та Миколаївці. Ще 7 людей було поранено.

Повідомляється, що з 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 775 людей. 1980 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що вночі 29 серпня Слов'янськ потрапив під обстріл російської армії.





