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СМИ: Послы ЕС одобрили санкции для Ирана за его вовлечение в войну РФ с Украиной

19 октября 2022, 18:15

СМИ: Послы ЕС одобрили санкции для Ирана за его вовлечение в войну РФ с Украиной

Послы стран-членов Европейского союза одобрили санкции для Ирана за его вовлечение в войну, которую против Украины ведет Россия. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» европейский дипломат.

По его словам, решение было утверждено буквально «за пятнадцать минут до нашего разговора» и будет утверждено письменной процедуре с дальнейшей публикацией в четверг.

«Санкции были одобрены в отношении трех лиц и компании-производителя дронов», - сказал он.

В соответствии с документом, который есть в распоряжении агентства, под санкции попали: Шахед Авиэйшн Индастриз, компания, ответственная за проектирование и разработке иранского БЛА Шахед.

«Секретная серия дронов была поставлена Российской Федерации и используется в агрессивной войне против Украины. Следовательно, Шахед Авиэйшн Индастриз отвечает за поддержку правительства Российской Федерации, виновной за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины», - сказано в документе.

В списке также значатся начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Аэрокосмическом корпусом гвардии исламской революции Саед Агаджани, и Ходжатола Гореиши, который отвечает за логистику в иранском министерстве обороны.

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