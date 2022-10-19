СМИ: Послы ЕС одобрили санкции для Ирана за его вовлечение в войну РФ с Украиной

Послы стран-членов Европейского союза одобрили санкции для Ирана за его вовлечение в войну, которую против Украины ведет Россия. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» европейский дипломат.



По его словам, решение было утверждено буквально «за пятнадцать минут до нашего разговора» и будет утверждено письменной процедуре с дальнейшей публикацией в четверг.



«Санкции были одобрены в отношении трех лиц и компании-производителя дронов», - сказал он.



В соответствии с документом, который есть в распоряжении агентства, под санкции попали: Шахед Авиэйшн Индастриз, компания, ответственная за проектирование и разработке иранского БЛА Шахед.



«Секретная серия дронов была поставлена Российской Федерации и используется в агрессивной войне против Украины. Следовательно, Шахед Авиэйшн Индастриз отвечает за поддержку правительства Российской Федерации, виновной за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины», - сказано в документе.



В списке также значатся начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Аэрокосмическом корпусом гвардии исламской революции Саед Агаджани, и Ходжатола Гореиши, который отвечает за логистику в иранском министерстве обороны.